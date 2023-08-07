Ворог не припиняє постійних обстрілів: деталі від Генштабу

Загарбники обстрілюють позиції ЗСУ. Фото: rferl.org

Протягом минулої доби окупанти завдали 30 ракетних та 52 авіаційних удари. Також загарбники здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях украънських військ та населених пунктах.

Про це повідомляється у ранковому зведенні Генштабу.

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Наслідки російських ударів

Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед мирного населення. Окрім того, зазнали руйнувань житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Сіверський та Слобожанський напрямок

"На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Бучки, Грем’яч, Веселе Чернігівської області; Середина-Буда, Сидорівка, Студенок, Басівка, Велика Писарівка Сумської області та Гур'їв Козачок, Стрілеча, Гатище, Потихонове, Одрадне і Бологівка на Харківщині", — говориться у зведенні Генштабу.

Куп'янський напрямок

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Петропавлівки та Подолів Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них:

Фиголівка;

Дворічна;

Кіндрашівка;

Кучерівка;

Куп'янськ;

Кислівка.

Лиманський напрямок

"На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного і Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Берестове і Роздолівка на Донеччині", — повідомили військові.

Запорізький напрямок

Противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них:

Левадне;

Червоне;

Залізничне;

Павлівка;

П'ятихатки;

Кам'янське.

Також Нікополь Дніпропетровської області.

Ситуація на Донеччині

Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них:

Васюківка;

Богданівка;

Бахмут;

Іванівське;

Кліщіївка;

Північне.

На Авдіївському напрямку артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка та Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Окрім ракетних та артилерійських ударів протягом минулої доби відбулось 50 бойових зіткнень.

Ранкове зведення Генштабу. Фото: Скриншот

Раніше ми повідомляли, 6 серпня внаслідок російського обстрілу села Подоли Куп’янської громади Харківської області загинула співробітниця районної військової адміністрації, головний бухгалтер Валентина Шевченко.

Нагадаймо, в ніч на 6 серпня російські загарбники завдали удару по Хмельниччині. Внаслідок ракетного удару виникла пожежа на елеваторі у Старокостянтинівській громаді.