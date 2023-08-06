В Генштабе рассказали, сколько оккупантов и их вооружения уничтожили ВСУ за сутки

"Грады" стреляют по врагу на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Начались 529 сутки полномасштабной российской агрессии против Украины. За день авиация Сил обороны Украины нанесла семь ударов по оккупантам и их технике.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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"Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 2 пункта управления, 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 5 складов боеприпасов и одну станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов", — говорится в сообщении.

Источник: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинский снайпер на передовой. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские защитники во время боевого задания. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, что украинские военные продолжают увеличивать плацдарм для атаки на юге Украины. Пока ситуация на левобережной части Херсонской области остается напряженной для врага.

Также мы писали, что одесские военные, освобождающие нашу страну на южном направлении, уничтожили российский "Муром-М". Благодаря этому комплексу оккупанты наблюдали за бойцами ВСУ, после чего наносили артиллерийские удары.

Добавим, что украинские разведчики находятся не только в горячих точках, но часто выходят на задачи, пересекая линию фронта. В таком случае для выполнения задачи защитники должны взять с собой сразу всё необходимое.