Враг штурмирует позиции ВСУ в Бахмуте - военный

Украинской армии всегда приходилось оборонять Бахмут в меньшем количестве против превосходящих сил врага

Ситуация в Бахмуте по-прежнему достаточно тяжелая. Враг вернул обратно "недобитые подразделения наемников и снова бросает их в бездумные атаки". Местами они таки продавливают позиции ВСУ, однако город держится.

Об этом на своей Тик-Ток странице рассказал боец 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", передают Новини.LIVE.

По словам военного, украинской армии всегда приходилось защищать Бахмут в меньшем количестве против превосходящих сил врага. И это без артиллерии, авиации и танков, которых у врага гораздо больше. В пехотном отношении у врага всегда больше сил, поэтому иногда ему удается где-нибудь пролезать.

"Наша мужественная пехота держит рубежи в бесчеловечных условиях. Почет и уважение им за это. Как будет складываться ситуация в дальнейшем — военному руководству виднее. Самое сложное направление — северное, сильно давят на юго-восточном. Чуть меньше лезут на южном направлении, но там тоже сложновато. Враг любой ценой пытается взять Бахмут", — рассказал Киянин.

Он также добавил, что ситуация в Бахмуте тяжелая, но украинские подразделения на своих местах город под украинским флагом.

Напомним, на днях украинские позиции в Бахмуте посетил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Герой Украины генерал-полковник Александр Сырский. По его словам, ситуация там напряженная.

"Несмотря на существенные потери, враг бросил в наступление наиболее подготовленные штурмовые отряды Вагнера, которые пытались прорвать оборону наших войск и оцепить город", — сказал Сырский.

Также он уточнил, что в боях за Бахмут украинские воины показывают многочисленные примеры стойкости, мужества и героизма.