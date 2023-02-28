Ворог штурмує позиції ЗСУ у Бахмуті - військовий

Українській армії завжди доводилось обороняти Бахмут у меншій кількості проти переважаючих сил ворога

Ситуація у Бахмуті, як і раніше, досить тяжка. Ворог повернув назад підрозділи "недобитих підрозділів найманців і знову кидає їх в бездумні атаки". Місцями вони таки продавлюють позиції ЗСУ, проте місто тримається.

Про це на своїй Тік-Ток сторінці розповів боєць 204-го окремого піхотного батальйону с позивним "Киянин", передають Новини.LIVE.

За словами військового, українській армії завжди доводилось обороняти Бахмут у меншій кількості проти переважаючих сил ворога. І це без артилерії, авіації та танків, яких у ворога значно більше. У піхотному відношенні у ворога завжди великі сили, тому іноді йому вдається десь пролазити.

"Наша мужня піхота тримає рубежі у нелюдських умовах. Шана і повага їм за це. Як складатиметься ситуація надалі — військовому керівництву видніше. Найскладніший напрямок — північний, сильно тиснуть на південно-східному напрямку. Трохи менше лізуть на південному напрямку, але там теж складнувато. Проте ворог лізе та лізе і будь-якою ціною намагається взяти Бахмут", — розповів Киянин.

Він також додав, що ситуація у Бахмуті важка, але українські підрозділи на своїх місцях, місто під українським прапором.

Нагадаємо, на днях українські позиції у Бахмуті відвідав командувач Сухопутних військ Збройних сил України Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. За його словами, ситуація там напружена.

"Попри суттєві втрати, ворог кинув у наступ найбільш підготовлені штурмові загони Вагнера, які намагаються прорвати оборону наших військ та оточити місто", — сказав Сирський.

Також він уточнив, що у боях за Бахмут українські воїни показують численні приклади стійкості, мужності та героїзму.