Звіт Генштабу ЗСУ на ранок 9 серпня

Бойцы ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Идут 532-е сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Бойцы ВСУ продолжают уничтожать врага. На Сватовско-Кременском направлении резко увеличилось количество раненых и погибших военнослужащих российских оккупационных войск.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 9 августа

В утреннем отчете Генштаба ВСУ отмечается, что с начала августа из Сватовско-Кременского направления в Белгород отправлено около 500 раненых оккупантов.

При этом, чтобы скрыть реальное количество потерь на фронте, погибших российских оккупантов отправляют в Ростов-на-Дону.

Также в Сватово Луганской области прибыли медицинские работники отряда специального назначения 442 окружного военного клинического госпиталя министерства обороны РФ.

Бронежилет бойца ВСУ с оберегами. Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ также сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.



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Также сообщается, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

2 пункта управления,

5 артиллерийских средств на огневых позициях,

склад боеприпасов,

2 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, стоит ли украинцам ожидать увеличения российских атак на Украину. По его словам, осенью, возможно, будет обострение.

Спикер Воздушных сил ВСУ отметил, что следует помнить, что Россия, накопившая большой арсенал ракет, активно использовала его на протяжении последней осени и зимы.

Добавим, что сын редактора Новини.LIVE защищает страну в рядах ВСУ. Бойцы объявили сбор на технику.

Так, воины 131 батальона обращаются ко всем неравнодушным присоединиться к сбору средств. Достаточно перейти по ссылке на банку.