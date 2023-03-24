Враг продолжает штурмовать Бахмут: какие еще населенные пункты под огнем оккупантов
Враг продолжает наносить удары на Купянском и Лиманском направлениях. Накрывает артиллерией Каменку, Двухлетнюю, Купянск, Гряниковку, Западное и Песчаное Харьковской области.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
-
В Киевской области задержали женщину, которая отравила насмерть бывшего
-
россии понадобился год, чтобы признать, что они потеряли корабль "Саратов"
-
Залужный провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании: детали
-
Украинская теннисистка Костюк отказалась пожать руку россиянке на Miami Open
-
В Киевском зоопарке выпустили на воду семью пеликанов
-
Американская актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в центре судебного скандала: детали
-
ВАКС согласовал арест советника Сенниченко
-
В Генштабе рассказали об успехах украинских бойцов в течение суток
-
Огромный астероид приблизится к Земле в эти выходные: угрожает ли он планете
-
ТОП-6 звезд, которых преследовали сталкеры: от отчаянных фанатов до жестоких убийц
Также противник пытался наступать в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка Луганской области, однако этим их планам помешали наши военные.
Горячие точки
В Донецкой области враг продолжает штурмовать Бахмут. Но безуспешно. Город до сих пор удерживают украинские защитники. Также оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Богдановки, Ивановского и Ступочки. Россияне обстреливают населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.
Донецкое направление
Противник все еще пытается отодвинуть украинскую оборону от городов, расположенных рядом с Донецком. Это Марьинка и Победа, которые почти являются частью большого города. Авдеевка, всего в 7 километрах от Донецка, Новомихайловка, Нетайлово, Тоненькое, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар. По оперативной информации Генштаба ВСУ, все попытки прорвать украинскую оборону были безуспешны.
Всего за сутки противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.
Ранее мы писали, что украинские военные нуждаются в большем колличестве оружия для удержания позиций на Бахмутском направлении.