Враг обстреливает украинские города

Враг продолжает наносить удары на Купянском и Лиманском направлениях. Накрывает артиллерией Каменку, Двухлетнюю, Купянск, Гряниковку, Западное и Песчаное Харьковской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

Также противник пытался наступать в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка Луганской области, однако этим их планам помешали наши военные.

Горячие точки

В Донецкой области враг продолжает штурмовать Бахмут. Но безуспешно. Город до сих пор удерживают украинские защитники. Также оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Богдановки, Ивановского и Ступочки. Россияне обстреливают населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

Донецкое направление

Противник все еще пытается отодвинуть украинскую оборону от городов, расположенных рядом с Донецком. Это Марьинка и Победа, которые почти являются частью большого города. Авдеевка, всего в 7 километрах от Донецка, Новомихайловка, Нетайлово, Тоненькое, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар. По оперативной информации Генштаба ВСУ, все попытки прорвать украинскую оборону были безуспешны.

Всего за сутки противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.

Ранее мы писали, что украинские военные нуждаются в большем колличестве оружия для удержания позиций на Бахмутском направлении.