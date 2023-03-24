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Враг продолжает штурмовать Бахмут: какие еще населенные пункты под огнем оккупантов

24 марта 2023 22:48
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая
Враг продолжает наносить удары на Купянском и Лиманском направлениях.
Враг обстреливает украинские города
21e726ac-cc34-4da5-8def-c4375ffe9300 - Елена Трембецкая

Враг продолжает наносить удары на Купянском и Лиманском направлениях. Накрывает артиллерией Каменку, Двухлетнюю, Купянск, Гряниковку, Западное и Песчаное Харьковской области.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Также противник пытался наступать в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка и Белогоровка Луганской области, однако этим их планам помешали наши военные.

Горячие точки

В Донецкой области враг продолжает штурмовать Бахмут. Но безуспешно. Город до сих пор удерживают украинские защитники. Также оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону вблизи Богдановки, Ивановского и Ступочки. Россияне обстреливают населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

Донецкое направление

Противник все еще пытается отодвинуть украинскую оборону от городов, расположенных рядом с Донецком. Это Марьинка и Победа, которые почти являются частью большого города. Авдеевка, всего в 7 километрах от Донецка, Новомихайловка, Нетайлово, Тоненькое, Золотая Нива, Пречистовка и Угледар. По оперативной информации Генштаба ВСУ, все попытки прорвать украинскую оборону были безуспешны.

Всего за сутки противник нанес 40 авиационных и 5 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители.

Ранее мы писали, что украинские военные нуждаются в большем колличестве оружия для удержания позиций на Бахмутском направлении.

 

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