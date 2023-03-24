Ворог продовжує штурмувати Бахмут: які ще населені пункти під вогнем окупантів
Ворог продовжує завдавати ударів на Куп’янському та Лиманському напрямках. Накриває артилерією Кам’янку, Дворічну, Куп'янськ, Гряниківку, Западне та Піщане Харківської області.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
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Також противник намагався наступати в районі Серебрянського лісництва та поблизу населених пунктів Гряниківка і Білогорівка, що в Луганській області, однак цим їхнім планам завадили наші військові.
Гарячі точки
На Донеччині ворог продовжує штурмувати Бахмут. Але без успіху. Місто й досі утримують українські захисники. Також окупанти намагаються прорвати українську оборону поблизу Богданівки, Іванівського та Ступочки. Росіяни обстрілюють населені пункти Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Залізне, Північне та Торецьк.
Донецький напрямок
Противник все ще намагається відсунути українську оборону від міст, що розташовані поряд із Донецьком. Це Мар'їнка та Побєда, які майже є частиною великого міста. Авдіївка, що всього за 7 кілометрів від Донецька, Новомихайлівка, Нетайлове, Тоненьке, Золота Нива, Пречистівка та Угледар. За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ, усі спроби прорвати українську оборону є марними.
Загалом протягом доби противник завдав 40 авіаційних та 5 ракетних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали мирні жителі.
Раніше ми писали, що українські військові потребують більше зброї для утримання позицій на Бахмутському напрямку.