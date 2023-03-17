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ЗСУ вдарили по пунктах управління і складах ворога, росіяни зазнають втрат, — Генштаб

17 березня 2023 07:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські артилеристи за добу знищили п'ять пунктів управління ворога
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальні дії. Протягом доби українські військові відбили понад 70 атак ворога та завдали низку успішних ударів по позиціях окупантів. 

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

"Російська федерація не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України, продовжує вести наступальні дії, не рахуючись із втратами", — йдеться у повідомленні. 

Основні зусилля противник зосереджує на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Протягом минулої доби ворог здійснив на них понад 70 атак.

У Генштабі також повідомляють, що за минулу добу противник завдав п'ять ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок чергового обстрілу Костянтинівки на Донеччині поранено шість цивільних громадян, пошкоджені понад 20 будинків, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Успіхи ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п'ять пунктів управління, п'ять районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, дві радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

Зазначається також, що противник продовжує зазнавати втрат. Так, на території Олешківської районної лікарні тимчасово зайнятої території Херсонської області, на лікування привезли понад 20 важкопоранених окупантів.

Найгарячіші напрямки фронту

  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. 
  • На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб штурмувати місто Бахмут. Відбито численні атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське та Григорівка. Ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. 
  • На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка. На зазначеній ділянці фронту протягом минулої доби найбільше атак ворог здійснив в районі Мар’їнки — 12. Усі — відбито. 
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. 

Нагадаємо, раніше в ISW заявили, що російські найманці із ПВК "Вагнер" зменшили кількість атак на Бахмут. Це означає, що атака на місто наближається до кульмінації, а захопити Бахмут у "вагнерівців" немає сил.

14 березня президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Під час зустрічі було ухвалене рішення про подальше утримання й оборону міста Бахмут. 

Також керівник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський повідомив, що російські окупанти зазнають значних втрат на Донецькому напрямку. До того ж загарбники мають брак боєприпасів. Внаслідок цього війська рф знизили свою активність. 

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