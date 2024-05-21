Враг продвигается на нескольких направлениях и перебрасывает подразделения — карты ISW

Украинские военные. Фото: GeneralStaff.ua, Facebook

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Волчанска, Часового Яра, Авдеевки, а также в западной части Запорожской области и в дельте реки Днепр. Основные усилия России — Восточная Украина. Также враг, вероятно, перебрасывает свои подразделения в Херсонскую область.

Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW) во вторник, 21 мая.

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Институт изучения войны сообщает, что российская цель — откинуть украинские силы от международной границы с Белгородской областью и приблизиться к городу Харькову в радиусе действия ствольной артиллерии.

Вчера, 20 мая, российские войска продолжали наступление в районе Липцев (к северо-востоку от Харькова), однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было. Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что оккупанты наступали от Лукьянцев (к северо-востоку от Липцев) на Липцы и вдоль реки Муром на Зеленое.

Российские "военкоры" утверждали, что оккупанты продвинулись на 200-400 метров возле Липцев и захватили дачную территорию к северу от Липцев. Российский источник сообщал, что российские войска также продвинулись у Зеленого (восточнее Липцев). Однако ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений.

Ситуация в Харьковской области Фото: ISW

"Российские войска недавно подтвердили наступление в Волчанске (к северо-востоку от города Харьков) на фоне продолжения наступательных операций России в этом районе 20 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что российские войска недавно продвинулись в центре Волчанска к северу от реки Волча" — говорится в отчете ISW.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска продолжали наступление в районах Волчанска и Старицы (юго-западнее Волчанска).

Российские "военкоры" утверждали, что российские силы продвинулись на Волчанском направлении на 150-600 метров. Один из них заявил, что под Старицей и Бугроваткой (юго-западнее Волчанска) идут позиционные бои.

Луганская область

ISW пишет о том, что цель РФ — захват остальной Луганской области и продвижение на запад, в восточную Харьковскую и северную Донецкую области.

Сообщается, что войска РФ недавно, 20 мая, продвинулись вблизи Кременной во время продолжения наземных атак вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. Российские войска также продолжали наземные штурмы вблизи Синьковки, Берестового, Ивановки, Стельмаховки, Новоегоровки.

Минобороны РФ заявило о якобы захвате Белогоровки (южнее Кременной), но российские "военкоры" раскритиковали заявление министерства как преждевременное или ложное.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к северо-востоку от Берестового (к северо-западу от Сватова) и к западу от Дибровы (южнее Кременной). Однако в ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

Купянское направление по состоянию на 20 мая. Фото:ISW

Сообщается, что 20 мая украинские войска нанесли ракетный удар по окрестностям оккупированного города Луганск. Российские источники утверждали, что украинские силы нанесли удар по поселку Екатериновка, ранее известному как Юбилейное, на западной окраине Луганска.

Российские и украинские источники предположили, что украинские войска нанесли удар по Луганской академии внутренних дел, которую российские силы ранее использовали для размещения военнослужащих.

Луганск. Фото: ISW

Донецкая область

"Цель России — захват всей Донецкой области, территории, на которую претендуют ставленники России на Донбассе", — говорится в отчете ISW.

Российские войска продолжали штурм на северном направлении (к северо-востоку от Бахмута) в понедельник, 20 мая, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке не было.

Российский "военкор" утверждал, что русские войска продвинулись к северу от Веселого (южнее Северского), хотя ISW не нашло визуальных доказательств этого утверждения.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали восточнее Северского в районе Верхнекаменского, к югу от Северска в районе Раздоловки и юго-восточнее Северского в районе Ивано-Даровки и Выемки, военные подразделения РФ продолжают действовать на Северском направлении.

Карта военных действий в Донецкой области Фото:ISW

Российские войска недавно продвинулись вблизи Часового Яра. Российские войска также продолжали атаковать к северу от Часового Яра у Калиновки, к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки и Андреевки.

Ситуация на территории Часового Яра. Фото: ISW

Войска РФ недавно, 20 мая, продвинулись к западу от Авдеевки. Бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районах Новоалександровки, Лозоватского, Архангельского, Евгеньевки, Сокола, Новопокровского и Новоселовки Первой и к западу от Авдеевки в районе Северного, Уманского и Яснобродовки.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 мая, показывают, что оккупанты недавно продвинулись в западном Нетайловом (к западу от Авдеевки).

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ вроде бы продвинулись к северо-востоку от Новокалинового (к северу от Авдеевки) на участке шириной 2,92 км и глубиной до 1,34 км в направлении трассы Н-20 (город Донецк — Константиновка) и на северо-запад от Семеновки (к северо-западу от Авдеевки).

Ситуация в Авдеевке. Фото: ISW

"Российские силы недавно продвинулись к западу от города Донецка на фоне продолжения российских наступательных операций в этом районе 20 мая. Геолокационные кадры, опубликованные 20 мая, показывают, что российские силы продвинулись к юго-востоку от Красногоровки (к западу от Донецка). Также 20 мая российские войска продолжили наземные штурмы в районе границы Донецко-Запорожской области, в том числе к югу от Великой Новоселки в районе Урожайной и Старомайорской", — сообщает ISW.

Ситуация в Донецкой области по состоянию на 20 мая. Фото: ISW

Напомним, что в Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. Российские оккупанты не прекращают обстрелы города и пытаются занять новые позиции, но украинские защитники сдерживают врага.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время ситуация на передовой является одной из самых сложных. В частности, это также связано с новым наступлением российских оккупантов в Харьковской области.