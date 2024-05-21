Ворог просувається на декількох напрямках і перекидує підрозділи — карти ISW

Українські військові. Фото: GeneralStaff.ua, Facebook

На фронті в Україні фіксується просування російських окупантів поблизу Вовчанська, Часового Яру, Авдіївки, а також у західній частині Запорізькій області та в дельті річки Дніпро. Основні зусилля Росії – Східна Україна. Також ворог, імовірно, перекидає свої підрозділи до Херсонської області.

Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у вівторок, 21 травня.

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Інститут вивчення війни повідомляє, що російська ціль — відкинути українські сили від міжнародного кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до міста Харкова в радіусі дії трубної артилерії.

Вчора, 20 травня, російські війська продовжували наступ у районі Липців (на північний схід від Харкова), однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що окупанти наступали від Лук'янців (на північний схід від Липців) на Липці і вздовж річки Муром на Зелене.

Російські "воєнкори" стверджували, що окупанти просунулися на 200-400 метрів біля Липців і захопили дачну територію на північ від Липців. Російське джерело повідомляло, що російські війська також просунулися біля Зеленого (на схід від Липців). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень.

Ситація у Харківській області. Фото: ISW

"Російські війська нещодавно підтвердили наступ у Вовчанську (на північний схід від міста Харків) на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центрі Вовчанська на північ від річки Вовча" — йдеться у звіті ISW.

У Генштабі України повідомляли, що російські війська продовжували наступ у районах Вовчанська та Стариці (на південний захід від Вовчанська).

Російські "воєнкори" стверджували, що російські сили просунулися на Вовчанському напрямку на 150-600 метрів. Один із них заявив, що під Старицею та Бугруваткою (на південний захід від Вовчанська) йдуть позиційні бої.

Луганська область

ISW пише про те, що мета РФ — захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та північної Донецької областей.

Повідомляється, що війська РФ нещодавно, 20 травня, просунулися поблизу Кремінної під час продовження наземних атак уздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна. Російські війська також продовжували наземні штурми поблизу Синьківки, біля Берестового, Іванівки, Стельмахівки, біля Новоєгорівки.

Міноборони РФ заявило про нібито захоплення Білогорівки (на південь від Кремінної), але російські "воєнкори" розкритикували заяву міністерства як передчасну або неправдиву.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися на північний схід від Берестового (на північний захід від Сватового) і на захід від Діброви (на південь від Кремінної). Проте в ISW не знайшли візуального підтвердження цих тверджень.

Куп'янський напрямок станом на 20 травня. Фото:ISW

Повідомляється, що 20 травня українські війська завдали ракетного удару по околицях окупованого міста Луганськ. Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару по селищі Катеринівка, раніше відомому як Ювілейне на західній околиці міста Луганськ.

Російські та українські джерела припустили, що українські війська завдали удару по Луганській академії внутрішніх справ, яку російські сили раніше використовували для розміщення військовослужбовців.

Луганськ. Фото: ISW

Донецька область

"Мета Росії — захоплення всієї Донецької області, території, на яку претендують ставленики Росії на Донбасі", — йдеться у звіті ISW.

Російські війська продовжували штурм на сіверському напрямку (на північний схід від Бахмута) у понеділок,20 травня, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські війська просунулися на північ від Веселого (на південь від Сіверська), хоча ISW не знайшло візуальних доказів цього твердження.

Український Генштаб повідомив, що російські війська атакували на схід від Сіверська в районі Верхньокам’янського, на південь від Сіверська в районі Роздолівки та на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дарівки та Виїмки, військові підрозділи РФ продовжують діяти на Сіверському напрямку.

Карта воєнних дій у Донецькій області. Фото:ISW

Російські війська нещодавно просунулися поблизу Часового Яру Російські війська також продовжували атакувати на північ від Часового Яру біля Калинівки, на схід від Часового Яру біля Іванівського та на південний схід від Часового Яру біля Кліщіївки та Андріївки.

Ситуація на території Часового Яру. Фото: ISW

Війська РФ нещодавно, 20 травня, просунулися на захід від Авдіївки. Бої тривали на північний захід від Авдіївки в районах Новоолександріївки, Лозуватського, Архангельського, Євгенівки, Сокіла, Новопокровського та Новоселівки Першої та на захід від Авдіївки в районі Сєверного, Уманського та Яснобродівки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 травня, показують, що окупанти нещодавно просунулися в західному Нетайловому (на захід від Авдіївки).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто просунулися на північний схід від Новокалинового (на північ від Авдіївки) на ділянці шириною 2,92 км і глибиною до 1,34 км в напрямку траси Н-20 (місто Донецьк - Костянтинівка) і на північний захід від Семенівки (на північний захід від Авдіївки).

Ситуація в Авдіївці. Фото: ISW

"Російські сили нещодавно просунулися на захід від міста Донецька на тлі продовження російських наступальних операцій у цьому районі 20 травня. Геолокаційні кадри, опубліковані 20 травня, показують, що російські сили просунулися на південний схід від Красногорівки (на захід від міста Донецьк).Також 20 травня російські війська продовжили наземні штурми в районі кордону Донецько-Запорізької області, в тому числі на південь від Великої Новосілки в районі Урожайного та Старомайорського", — повідомляє ISW.

Ситуація у Донеччині станом на 20 травня. Фото: ISW

Нагадаємо, що у Вовчанську на Харківщині тривають запеклі бої. Російські окупанти не припиняють обстріли міста і намагаються зайняти нові позиції, але українські захисники стримують ворога.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі ситуація на передовій є однією з найскладніших. Зокрема, це також пов'язано з новим наступом російських окупантів на Харківщині.