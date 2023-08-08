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Враг терроризирует Херсонщину: Прокудин рассказал о новых обстрелах

8 августа 2023 08:51
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг терроризирует Херсонщину: Прокудин рассказал о новых обстрелах
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За минувшие сутки противник совершил 68 обстрелов. Захватчики выпустили 342 снаряда из минометов, артиллерии, танков и БПЛА.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Прокудин также рассказал, что враг выпустил 18 снарядов по Херсону. В городе было попадание в здание "Пункта несокрушимости".

Также российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российских обстрелов погиб один человек, 13 получили ранения.

Враг обстреливает Херсонщину. Фото: Александр Прокудин

Ранее мы сообщали, в результате ракетного удара кафиров по жилому дому в Покровске погибли семь человек. 67 человек получили ранения.

Напоминаем, что 6 августа в результате российских обстрелов села Подолы Купянской общины Харьковской области погибла сотрудница районной военной администрации, главный бухгалтер Валентина Шевченко.

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