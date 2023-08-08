Трагедія у Покровську: в МВС назвали кількість загиблих
Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.
Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова МВС Ігор Клименко.
Що відомо про постраждалих
Міністр зазначив, що серед поранених є 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей.
За повідомленням Клименка, наразі відновлено розбір завалів. Вночі їх були змушені призупинити через високу загрозу повторних обстрілів.
Раніше ми вже повідомляли, український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.
Вчора, 7 серпня, російські окупанти вдарили по Покровську, що на Донеччині. Під час розбору завалів внаслідок повторного обстрілу загинув заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.