Трагедія у Покровську: в МВС назвали кількість загиблих

Зруйнований ворожим обстрілом дім у Покровську. Фото: МВС

Внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.

Про це на своїй сторінці в Telegram повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Міністр зазначив, що серед поранених є 29 працівників поліції, сім рятувальників та двоє дітей.

За повідомленням Клименка, наразі відновлено розбір завалів. Вночі їх були змушені призупинити через високу загрозу повторних обстрілів.

Зруйнований дым у Покровську. Фото: МВС

Раніше ми вже повідомляли, український режисер Мстислав Чернов розповів, що через повторний обстріл Покровська вчора, 7 серпня, травмовано поліцейського, який допомагав рятувати людей у Маріуполі. Наразі нічого не відомо про його стан.

Вчора, 7 серпня, російські окупанти вдарили по Покровську, що на Донеччині. Під час розбору завалів внаслідок повторного обстрілу загинув заступник очільника ДСНС Донецької області Андрій Омельченко.