Ворог тероризує Херсонщину: Прокудін розповів про нові обстріли
За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів. Загарбники випустили 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Обстріли Херсонщини не припиняються
Прокудін також розповів, ворог випустив 18 снарядів по Херсону. У місті було влучання у будівлю "Пункту незламності".
Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російські обстріли загинула одна людина, 13 дістали поранення.
Раніше ми повідомляли, внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.
Нагадуємо, що 6 серпня внаслідок російського обстрілу села Подоли Куп’янської громади Харківської області загинула співробітниця районної військової адміністрації, головний бухгалтер Валентина Шевченко.