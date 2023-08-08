Ворог тероризує Херсонщину: Прокудін розповів про нові обстріли

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу противник здійснив 68 обстрілів. Загарбники випустили 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Прокудін також розповів, ворог випустив 18 снарядів по Херсону. У місті було влучання у будівлю "Пункту незламності".

Також російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

Через російські обстріли загинула одна людина, 13 дістали поранення.

Ворог обстрілює Херсонщину. Фото: Олександр Прокудін

Раніше ми повідомляли, внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Покровську загинуло семеро людей. 67 осіб отримали поранення.

Нагадуємо, що 6 серпня внаслідок російського обстрілу села Подоли Куп’янської громади Харківської області загинула співробітниця районної військової адміністрації, головний бухгалтер Валентина Шевченко.