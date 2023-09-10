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Враг терроризирует Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях очередных обстрелов

10 сентября 2023 08:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Враг терроризирует Херсонскую область: в ОВА рассказали о последствиях очередных обстрелов
Враг не перестает обстреливать Херсонскую область. Фото: МВД
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

За прошедшие сутки враг 54 раза обстрелял Херсонскую область. В общей сложности захватчики выпустили 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА.

Об этом рассказал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Херсонщины продолжаются

"За минувшие сутки противник совершил 54 обстрела, выпустив 247 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БпЛА", — говорится в сообщении.

В результате обстрела российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за этой преступной атаки один человек погиб.

Обстрелы Херсонщины продолжаются
Обстрелы Херсонщины продолжаются. Фото: Скриншот

Напомним, что на утро 9 сентября ситуация в Кривом Роге и в районе остается контролируемой — инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно. Однако после российского ракетного обстрела количество жертв в городе увеличилось.

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