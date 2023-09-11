Війська РФ атакували Херсонську область: постраждали дві людини

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Сьогодні, 11 вересня, російські окупанти обстріляли Білозерку Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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У Херсонській ОВА розповіли, що через російський обстріл в одній з осель сталася пожежа, а також вибило з десяток вікон в освітньому закладі. Постраждали двоє чоловіків.

"У 53-річного місцевого жителя діагностували мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес. До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 48-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні зранку, 11 вересня, російські окупанти обстріляли село Кутьківку Куп’янського району Харківської області. Для чергової атаки ворог використовував артилерію.

Також ми писали, що сьогодні, 11 вересня, російські окупанти двічі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Ворог бив з "Граду" та важкої артилерії.

Додамо, у ніч проти 11 вересня окупанти "шахедами" атакували Чернігівську область. Під обстріл потрапило село Чайкине Новгород-Сіверської громади.