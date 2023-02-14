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"Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

14 февраля 2023 18:00
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Бои за Бахмут: военные рассказали новости за 14 февраля
Бои за город Бахмут продолжаются еще с прошлого лета. Враг не может прорвать оборону ВСУ
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Город Бахмут в Донецкой области долгое время является одним из самых горячих направлений фронта. В последнюю неделю враг активизировал наступательные операции, не щадя ни техники, ни как всегда человеческих ресурсов.

А с понедельника 13 февраля въезд в Бахмут закрыли для гражданских лиц, в том числе и для волонтеров. Теперь это возможно только при наличии спецпропуска.

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Новини.LIVE поинтересовались у военных, что сейчас происходит в Бахмуте.

37 боев за одни сутки

По данным Генштаба, основные наступательные операции россиян сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В Лиманском и Бахмутском направлениях они пытаются дополнительно усилить свои группировки.

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона во вторник 14 февраля сообщил, что за сутки возле Бахмута было 17 боеприкосновений и 37 по всему участку Бахмутского фронта. Динамика атак остается напряженной.

По его словам, враг имеет достаточно ресурсов для продолжения атак, но огневые удары сосредоточены только на направлениях, на которых они прежде всего сосредотачивают свои усилия.

"Более полугода в Бахмуте продолжаются жесткие и кровавые атаки врага. За последние сутки имеем 234 обстрела. 205 российских военных были убиты и 219 ранены. Ежесуточно амплитуда атак одинакова от 35 до 50. Динамика продолжает оставаться напряженной", — сказал он.

Противник меняет тактику и тянет ресурс для атаки

Военные, которые находятся на обороне Бахмута и с которыми пообщались Новини.LIVE, подтверждают очень сложную обстановку в городе. По их словам, "враг давит по разным направлениям. А те силы, которые ребята отдают на оборону, бесценны".

"Противник постоянно меняет тактику. То атакует малыми штурмовыми группами, то задействует для штурма десятки мобилизованных. Иногда усиливает обстрелы ночью, систематически поражает ракетами тыловые города, терроризирует мирное население, подрывает гражданскую инфранструктуру", — отметили военые 93-й бригады.

Военная Ольга Бигарь, позывной "Ведьма", рассказала Новини.LIVE, что несмотря на то, что российских войск на подступах к Бахмуту действительно много, они не контролируют дороги в город, а только простреливают. Но они простреливались из ствольной артиллерии еще с ноября. Теперь добавились еще минометы. Однако у украинских подразделений есть средства, которые выявляют огневые позиции врага и дают мощный ответ.

"Россияне не могут прорвать нашу оборону в лоб, поэтому идут в обход в направлении Константиновки. Там еще с осени есть подготовленные и укрепленные районы обороны плюс контролируемые Силами обороны господствующие высоты. Орков много, очень. Они явно стягивают силы и средства для наступления на Донетчину и Луганщин и с севера. Или же готовят обманный маневр, чтобы найти слабые зоны в обороне и развивать успех, где удастся", — уточнила она.

Вместе с тем больших скоплений вражеской техники на Бахмутском направлении не наблюдается. Авиация врага по сравнению с летом-осенью работает гораздо слабее. Противник активно работает над агентурными сетями и использует ДРГ.

По словам бойца 204-го отдельного пехотного батальона с позывным "Киянин", самая сложная ситуация по линии Соледар — Бахмут— Клещиевка — Ступочки сложилась на северной стороне. По самому городу Бахмут, от мясокомбината до Забахмутки в сторону Опросного, активно применяется артиллерия, РСЗО, минометы.

"Враг идет плотно, пытается пехотой продавить наши боевые порядки, но это все бесполезно. Сам Бахмут абсолютно под контролем ВСУ, продолжаются боевые действия, как и продолжались. Волонтерам и другим категориям населения доступ в город ограничили, и это правильно с военной точки зрения. А то там слишком много информаторов ходило", — подчеркнул Киевлянин.

Вместе с тем российские войска обострили наступательные операции по всей линии столкновения. И это не только Бахмут. Жестокие бои идут в районе Авдеевки, Угледара, где, кстати, российские войска понесли большие потери на прошлой неделе. Там на позиции ВСУ наступали уже не вагнеровцы или зеки, а якобы морская пехота. То есть в ход пошли уже кадровые военные, потерпевшие поражение.

"Они до сих пор проводят суицидальные атаки, неся огромные потери в бронетехнике и живой силе. Несмотря на это, продолжают упорно лезть и лезть. Такая тактика позволит им иметь определенные продвижения, но в долгосрочной перспективе они все полягут. Нам нужно выбить эту орду, а когда поступит вооружение — должны начать выбивать их со своей территории", — подытожил Киянин.

Бахмут не будут сдавать. Точка

Активные бои за Бахмут продолжаются с июля прошлого года. Особенно жесткими и кровавыми для обеих сторон они стали осенью — в начале зимы, когда позиции ВСУ изо всех сил штурмовали вагнеровцы. Однако, несмотря на огромные потери, успеха враг не достиг.

Военные аналитики отмечают, что захват Бахмута имеет для россии символическое значение, но не будет важным со стратегической точки зрения. Ведь высоты вокруг города контролируются украинской армией.

Президент Владимир Зеленский на недавней пресс-конференции заявил, что сдавать Бахмут никто не будет. Украина будет бороться за него, сколько сможет. Бахмут — это наша крепость. И если будут ускорены поставки оружия, особенно дальнобойного, ВСУ не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупацию Донбасса.

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