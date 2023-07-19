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Враг ударил по рекреационной инфраструктуре в Николаевской области

19 июля 2023 10:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Враг ударил по рекреационной инфраструктуре в Николаевской области
В результате атаки возник пожар. Фото: МВД
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время ночной массированной атаки юга под удар попала и Николаевская область. Оккупанты ударили по рекреационной инфраструктуре Коблевской общины.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОВО Виталий Ким.

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В результате вражеской атаки на населенный пункт, который находится в Коблевской общине, произошло разрушение и пожар в объектах рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне. Детали по поводу ущерба уточняются. В результате инцидента два человека получили травмы, один из них был доставлен в больницу.

Кроме того, во вражеский огонь попали пожарные. Взрывной волной поврежден автомобиль местной пожарной охраны.

Повреждена пожарная машина. Фото: МВД
Повреждена пожарная машина. Фото: МВД

Массированная атака Украины

Ночью 19 июля российские террористы совершили очередную атаку по Украине. Благодаря успешной работе Воздушных Сил было сбито большинство воздушных целей. Известно, что для террористической атаки россияне использовали крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные иранские БПЛА типа Shahed-136/131. Сколько целей удалось уничтожить ПВО читайте в материале.

Напомним, в ночь на 19 июля, оккупанты снова атаковали Одесчину. Для обстрела РФ использовали рэкеты и дроны. Главными целями их нападения стали портовые и критические инфраструктурные объекты. К счастью удалось избежать жертв среди мирного населения. Подробности ночного воздушного боя по ссылке.

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