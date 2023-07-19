Атака РФ на Україну: скільки ракет і дронів знищили ЗСУ

Робота ППО. Фото: Повітряні Сили

Вночі 19 липня російські терористи здійснили чергову атаку по Україні. Завдяки успішній роботі Повітряних Сил було збито більшість повітряних цілей.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Відомо, що для терористичної атаки росіяни використали крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Запуск цілей відбувався з акваторії Чорного моря, тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю.

"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина", — йдеться у повідомленні.

Усього Сили ППО знищили 37 повітряних цілей:

13 крилатих ракет "Калібр";

1 керовану авіаційну ракету Х-59;

23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".

Однак, удари ракет Х-22 та "Онікс" оккупанти спрямували по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки атаки та постраждалих згодом повідомлять місцеві військові адміністрації.

Результати роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.

Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.

Також прозвучала серія вибухів в Одесі.