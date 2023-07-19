Атака РФ на Україну: скільки ракет і дронів знищили ЗСУ
Вночі 19 липня російські терористи здійснили чергову атаку по Україні. Завдяки успішній роботі Повітряних Сил було збито більшість повітряних цілей.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Атака РФ на Україну
Відомо, що для терористичної атаки росіяни використали крилаті ракети повітряного, наземного та морського базування, а також іранські ударні БпЛА типу "Shahed-136/131". Запуск цілей відбувався з акваторії Чорного моря, тимчасово окупованого Криму та Краснодарського краю.
"Атаковано об’єкти критичної інфраструктури та військові об’єкти, основний напрямок удару — Одещина", — йдеться у повідомленні.
Усього Сили ППО знищили 37 повітряних цілей:
- 13 крилатих ракет "Калібр";
- 1 керовану авіаційну ракету Х-59;
- 23 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
Однак, удари ракет Х-22 та "Онікс" оккупанти спрямували по інфраструктурі Одеської області. Про наслідки атаки та постраждалих згодом повідомлять місцеві військові адміністрації.
Нагадаємо, у ніч проти 19 липня близько першої ночі було зафіксовано пуски ракет "Калібр" із Чорного моря, що становило небезпеку для півдня країни.
Додамо, що цієї ж ночі неодноразово було чути вибухи у Запоріжжі.
Також прозвучала серія вибухів в Одесі.