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Враг признал количество убитых им детей в Мариуполе

20 августа 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг признал количество убитых им детей в Мариуполе
Надпись "Дети" на асфальте из лампадок. Фото: Мариупольский городской совет
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Мариуполе во время безжалостной бомбардировки города со стороны российских захватчиков погибло около 150 детей. Благодаря Мариупольскому сопротивлению удалось получить список убитых детей в Донецкой области за прошлый год.

Об этом пишет в Telegram Мариупольский городской совет.

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В Мариупольском городском совете отмечают, что имеют документы, свидетельствующие о страшных преступлениях, совершенных российскими кафирами во время осады города.

"Согласно списку оккупантов — 101 мариупольский ребенок, из них можно узнать 87. Полученные данные позволили нам варифицировать количество детей, погибших во время осады Мариуполя. Страшная цифра — 147 детишек. К сожалению, понимаем, что это число может быть больше. Это ужасная информация и весь цивилизованный мир должен знать, какую трагедию принесла россия в Украину и в наш украинский Мариуполь", — сообщили в Мариупольском городском совете.

В горсовете решили выложить в сеть часть этих документов, понимая важность информации. По каждому пункту — ужасная человеческая трагедия.

Документы оккупантов. Фото: скриншот

"Для достижения справедливости соберем подтверждающие указанный ужасный факт документы и обратимся в правоохранительные органы с целью внесения данных о совершенном преступлении в Единый реестр досудебных расследований для привлечения к уголовной ответственности", — добавил мер Вадим Бойченко.

Документы оккупантов. Фото: скриншот

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила 18 педагогов-коллаборантов, которые совместно с российскими оккупантами русифицируют учебные заведения в Донецкой области. Среди них — директор школы, которая уничтожила все учебники по украинской литературе, а также директор местного колледжа, который организовывал сборы средств на поддержку армии РФ.

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