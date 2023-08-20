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Ворог визнав кількість вбитих ним дітей у Маріуполі

20 серпня 2023 02:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог визнав кількість вбитих ним дітей у Маріуполі
Напис "Діти" на асфальті з лампадок. Фото: Маріупольська міська рада
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Маріуполі під час безжального бомбардування міста з боку російських загарбників загинула майже 150 дітей. Завдяки Маріупольському спротиву вдалося отримати список вбитих дітей в Донецькій області за минулий рік. 

Про це пише в Telegram Маріупольська міська рада.

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У Маріупольській міській раді зазначають, що мають документи, які свідчать про страшні злочини, які вчинили російські окупанти під час облоги міста.

"Згідно списку окупантів — 101 маріупольська дитина, з них тих, що можна опізнати 87. Отримані дані дозволили нам варіфікувати кількість дітей, які загинули під час облоги Маріуполя. Страшна цифра — 147 діточок. Нажаль, розуміємо, що це число може бути більшим. Це жахлива інформація і весь цивілізований світ має знати, яку трагедію принесла росія в Україну та в наш український Маріуполь. Але світ має не тільки знати, а разом з нами домогтися того, щоб кожен воєнний злочинець отримав справедливе покарання", — мер Маріуполя Вадим Бойченко.

У міськраді вирішили викласти в мережду частину цих документів, розуміючи важливість інформації. За кожним пунктом — жахлива людська трагедія.

Документи окупантів. Фото: скриншот

"Задля досягнення справедливості зберемо підтверджуючі зазначений жахливий факт документи і звернемось до правоохоронних органів з метою внесення даних про скоєний злочин до Єдиного реєстру досудових розслідувань для притягнення до кримінальної відповідальності", — додав Вадим Бойченко.

Документи окупантів. Фото: скриншот

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила 18 педагогів-колаборантів, які спільно з російськими окупантами русифікують заклади освіти на Донеччині. Серед них — директорка школи, яка знищила усі підручники з української літератури, а також директор місцевого коледжу, який організовував збори коштів на підтримку армії РФ. 

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