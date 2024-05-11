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Враг ночью ударил КАБами по Херсонщине, есть жертвы

11 мая 2024 12:53
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Ночью враг ударил из авиации по Херсонщине, есть жертвы
Повреждены обстрелами РФ дома в Херсонской области. Фото: Полиция Херсонской области
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады. Пока известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в субботу, 11 мая.

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По данным следствия, 10 мая около 23:00 армия РФ нанесла авиаудар по центру Тягинской громады. В результате взрывов авиаснарядов в Херсонской области погиб 26-летний мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. Ранение также получила 61-летняя местная жительница, ей была оказана медицинская помощь.

Враг ночью ударил КАБами по Херсонщине, есть жертвы - фото 1
Последствия взрывов авиаснарядов по Тягинке. Фото: Херсонская областная прокуратура
Враг ночью ударил КАБами по Херсонщине, есть жертвы - фото 1
Место прилета авиаснарядов в Херсонскую область. Фото: Херсонская областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , — говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных врагом.

Минувшей ночью российские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.

Также на территории временно оккупированной Луганской области 10 мая произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.

российские войска
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Херсонская область
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война в Украине
війна
жертвы

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