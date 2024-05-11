Ночью враг ударил из авиации по Херсонщине, есть жертвы

Повреждены обстрелами РФ дома в Херсонской области. Фото: Полиция Херсонской области

Ночью россияне ударили КАБами по центру Тягинской громады. Пока известно о травмированной женщине и погибшем мужчине.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской областной прокуратуры в субботу, 11 мая.

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По данным следствия, 10 мая около 23:00 армия РФ нанесла авиаудар по центру Тягинской громады. В результате взрывов авиаснарядов в Херсонской области погиб 26-летний мужчина, его тело деблокировали из-под завалов. Ранение также получила 61-летняя местная жительница, ей была оказана медицинская помощь.

Последствия взрывов авиаснарядов по Тягинке. Фото: Херсонская областная прокуратура

Место прилета авиаснарядов в Херсонскую область. Фото: Херсонская областная прокуратура

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)" , — говорится в сообщении.

Прокуроры совместно с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных врагом.

Минувшей ночью российские войска ударили по жилой застройке Харькова ракетой С-300. В результате атаки загорелись частные дома, пострадали два человека, в том числе ребенок.

Также на территории временно оккупированной Луганской области 10 мая произошел "прилет" по российской нефтебазе. На месте попадания разгорелся масштабный пожар.