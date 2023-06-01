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Враг потерял инициативу: что известно о ситуации на Бахмутском направлении

1 июня 2023 15:03
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Бахмутское направление: враг потерял инициативу и перешел к обороне
Оккупанты на Бухмутском направлении. Фото: REUTERS
- Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На Бахмутском направлении русские военные почти потеряли инициативу и перешли к обороне.

Об этом сообщил полковник Николай Уршалович на брифинге в Military Media Center.

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Что известно

По словам Уршаловича, в этом направлении "враг почти окончательно потерял инициативу и перешел к обороне на руинах собственноручно уничтоженных населенных пунктов". Вместе с тем русские военные значительно увеличили количество артиллерийских обстрелов.

Полковник Николай Уршалович на брифинге. Фото: Military Media Center

Следовательно, на прошлой неделе враг пытался продвигаться на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. Но не имел успеха и понес потери.

Также Николай Уршалович добавил, что подразделения Национальной гвардии, выполняющие задачи по этим направлениям, не допустили потерь территорий.

Напомним, ранее мы сообщали о главных событиях на фронтах войны 1 июня и показали актуальные карты ISW.

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