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На Бахмутському напрямку "не затишшя", — Маляр

31 травня 2023 19:37
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Бахмутському напрямку "не затишшя", — Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: Telegram/Ганна Маляр
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Військові РФ збільшили кількість артобстрілів на Бахмутському напрямку. Бої за місто тривають цілодобово, "затишшя немає".

Про це заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

За словами Маляр, станом на зараз ЗСУ контролюють більшу частину Бахмуту. Відтак, під контролем української армії залишаються околиці на південно-західній частині населеного пункту й вхід в саме місто.

"Наступальна активність ворога там зупинена. Здається по новинах, що там затишшя. І з нашого боку вже декілька діб не здійснюється просування. Насправді це не можна називати затишшям, бо ворог збільшив кількість артилерійських обстрілів, тобто він лише змінює інструменти. Це цифра, яка співмірна з тією, коли були найгостріші бої в Бахмуті", — завила Маляр.

Військові РФ продовжують перегруповуватися в Бахмуті, однак ЗСУ "всіляко заважають їм це робити".

"Наші війська виконують там важливі задачі, які ми не можемо оголошувати. Але це задачі спрмовані на підвищення боєздатності. Те, що зараз здається нібито затишшям, насправді обидві сторони готуються до того, що буде продовжена боротьба", – додала заступниця міністра оборони України.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Росія почала інтенсивніше обстрілювати північні регіони України протягом останнього місяця. В прикордонних областях росіяни руйнують цивільну інфраструктуру, адже вони воюють без правил.

Додамо, у Бахмуті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

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