Бахмутський напрямок: ворог втратив ініціативу та перейшов до оборони

Окупанти на Бухмутському напрямку. Фото: REUTERS

На Бахмутському напрямку російські військові майже втратили ініціативу та перейшли до оборони.

Про це повідомив полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.

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За словами Уршаловича, на цьому напрямку "ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів". Разом з тим російська військові значно збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Полковник Микола Уршалович на брифінгу. Фото: Military Media Center

Відтак, впродовж минулого тижня ворог намагався просуватись на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Але не мав успіху і зазнав втрат.

Також Микола Уршалович додав, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про головні події на фронтах війни 1 червня та показали актуальні карти від ISW.