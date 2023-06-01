Бахмутський напрямок: ворог втратив ініціативу та перейшов до оборони

Ворог втратив ініціативу: що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку
На Бахмутському напрямку російські військові майже втратили ініціативу та перейшли до оборони.
Про це повідомив полковник Микола Уршалович на брифінгу в Military Media Center.
Що відомо
За словами Уршаловича, на цьому напрямку "ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів". Разом з тим російська військові значно збільшили кількість артилерійських обстрілів.
Відтак, впродовж минулого тижня ворог намагався просуватись на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Але не мав успіху і зазнав втрат.
Також Микола Уршалович додав, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про головні події на фронтах війни 1 червня та показали актуальні карти від ISW.