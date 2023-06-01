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Ворог втратив ініціативу: що відомо про ситуацію на Бахмутському напрямку

1 червня 2023 15:03
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Бахмутський напрямок: ворог втратив ініціативу та перейшов до оборони
Окупанти на Бухмутському напрямку. Фото: REUTERS
- Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

На Бахмутському напрямку російські військові майже втратили ініціативу та перейшли до оборони. 

Про це повідомив полковник Микола Уршалович на  брифінгу в Military Media Center

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За словами Уршаловича, на цьому напрямку "ворог майже остаточно втратив ініціативу та перейшов до оборони на руїнах власноруч знищених населених пунктів". Разом з тим російська військові значно збільшили кількість артилерійських обстрілів. 

Полковник Микола Уршалович на брифінгу. Фото: Military Media Center

Відтак, впродовж минулого тижня ворог намагався просуватись на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. Але не мав успіху і зазнав втрат.

Також Микола Уршалович додав, що підрозділи Національної гвардії, які виконують завдання на цих напрямках, не допустили втрат територій. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про головні події на фронтах війни 1 червня та показали актуальні карти від ISW. 

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