"Враг вводит нас в заблуждение": Маляр про ситуацию в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о недостатке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Маляр отметила, что враг может осуществлять коммуникацию между собой по телефонам, а не обязательно публиковать видео- и аудиозаписи обращений в социальных сетях. Она призвала полагаться на факты, подчеркивая, что количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях значительно увеличилось в последние недели.

"Количество вражеских обстрелов на Бахмутском и Лиманском направлениях за последние недели существенно увеличилось", — сказала замминистра обороны.

Напомним, что украинские военные не потеряли ни одной позиции в Бахмуте Донецкой области за сутки. Враг прилагает все больше усилий, чтобы захватить город.

По словам Анны Маляр, на границе с Беларусью признаков

формирования наступательных группировок не обнаружено. На границе с Российской Федерацией оккупанты продолжают сохранять военное присутствие.