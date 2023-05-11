"Ворог вводить нас в оману": Маляр про ситуацію в Бахмуті

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

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Маляр зазначила, що ворог може здійснювати комунікацію між собою телефонами, а не обов'язково публікувати відео- та аудіозаписи звернень у соціальних мережах. Вона закликала покладатися на факти, наголошуючи на тому, що кількість ворожих обстрілів на Бахмутському та Лиманському напрямках значно збільшилася в останні тижні.

"Кількість ворожих обстрілів на Бахмутському та Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилася", — сказала заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що українські військові не втратили жодної позиції у Бахмуті Донецької області за добу. Ворог докладає зусиль, щоб захопити місто.

За словами Ганни Маляр, на кордоні з Білоруссю ознак

формування наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з Російською Федерацією окупанти продовжують зберігати військову присутність.