"Ворог вводить нас в оману": Маляр про ситуацію в Бахмуті
Російська Федерація намагається ввести в оману українських військових, поширюючи інформацію про нестачу озброєння на фронті. Будь-яка інформація військового характеру під час війни є зброєю, якою ведеться боротьба, а не просто засобом інформування.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Що сказав Маляр про ситуацію у Бахмуті
Маляр зазначила, що ворог може здійснювати комунікацію між собою телефонами, а не обов'язково публікувати відео- та аудіозаписи звернень у соціальних мережах. Вона закликала покладатися на факти, наголошуючи на тому, що кількість ворожих обстрілів на Бахмутському та Лиманському напрямках значно збільшилася в останні тижні.
"Кількість ворожих обстрілів на Бахмутському та Лиманському напрямках за останні тижні суттєво збільшилася", — сказала заступник міністра оборони.
Нагадаємо, що українські військові не втратили жодної позиції у Бахмуті Донецької області за добу. Ворог докладає зусиль, щоб захопити місто.
За словами Ганни Маляр, на кордоні з Білоруссю ознак
формування наступальних угруповань не виявлено. На кордоні з Російською Федерацією окупанти продовжують зберігати військову присутність.