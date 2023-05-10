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В Минобороны отреагировали на заявления РФ о "продвижении в Бахмуте"

10 мая 2023 19:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Минобороны отреагировали на заявления РФ о "продвижении в Бахмуте"
Украинский защитник рядом с военной техникой в Бахмуте. Фото: REUTERS/Sofiia Gatilova
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные не потеряли ни одной позиции в Бахмуте Донецкой области за сутки. Враг прилагает все больше усилий, чтобы захватить город.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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Ситуация на фронте

По словам Маляр, на границе с Беларусью признаков
формирования наступательных группировок не обнаружено. На границе с Российской Федерацией оккупанты продолжают сохранять военное присутствие.

В южных областях противник в обороне, а восток остается эпицентром боевых действий.

Что происходит на Бахмутском направлении

Враг прилагает наибольшие усилия именно на Бахмутском направлении.

"В Бахмут стянуты "вагнеровцы" по всем другим направлениям, где они выполняли боевые задания. На тех направлениях их заменили военными регулярной российской армии", — рассказала Маляр.

Она добавила, что украинские военные крепко держат оборону Бахмута и окрестностей города.

Напомним, сегодня, 10 мая, продолжаются 441 сутки полномасштабной войны Российской Федерации против Украины. Оккупанты не прекращают обстрелы, а ВСУ храбро уничтожают врага.

Также мы писали, что за минувшие сутки, 9 мая, российская армия уменьшилась на 690 оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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