Враг за сутки нанес по Украине 8 ракетных и 74 авиаудара, — Генштаб
Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Воины ВСУ сдерживают неприятеля, не дают ему захватить еще больше украинской территории.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
"За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в отчете.
Сообщается, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Разрушены и повреждены:
- больница в городе Гуляйполе,
- частные жилые дома города Звягель Житомирской области,
- поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области,
- гражданская инфраструктура в Одесской области.
В Генштабе также предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.
Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.
Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.