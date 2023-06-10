Враг за сутки нанес по Украине 8 ракетных и 74 авиаудара, — Генштаб

Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Воины ВСУ сдерживают неприятеля, не дают ему захватить еще больше украинской территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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"За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в отчете.

Сообщается, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушены и повреждены:

больница в городе Гуляйполе,

частные жилые дома города Звягель Житомирской области,

поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области,

гражданская инфраструктура в Одесской области.

В Генштабе также предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.