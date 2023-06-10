Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг за сутки нанес по Украине 8 ракетных и 74 авиаудара, — Генштаб arrow

Враг за сутки нанес по Украине 8 ракетных и 74 авиаудара, — Генштаб

10 июня 2023 06:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг за сутки нанес по Украине 8 ракетных и 74 авиаудара, — Генштаб
Украинские военные во время выполнения боевого задания. Фото: Генштаб ВСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 472 сутки героического противостояния украинского народа против вооруженной агрессии РФ. Воины ВСУ сдерживают неприятеля, не дают ему захватить еще больше украинской территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

"За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных и 74 авиационных удара, совершил 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", — говорится в отчете.

Сообщается, что есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Разрушены и повреждены:

  • больница в городе Гуляйполе,
  • частные жилые дома города Звягель Житомирской области,
  • поврежден дом культуры в Очакове Николаевской области,
  • гражданская инфраструктура в Одесской области.

В Генштабе также предупреждают, что вероятность ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Напомним, украинские официальные лица рассказали, что ВСУ перешли от оборонных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвинулись на флангах города на расстояние от 200 метров до двух километров.

Аналитики сообщили, что с 4 июня украинские войска добились тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области у границы Донецко-Запорожской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

01:10 Секс как спорт: в Швеции впервые состоится чемпионат Европы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас