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Ворог за добу завдав по Україні 8 ракетних та 74 авіаудари, — Генштаб

10 червня 2023 06:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ворог за добу завдав по Україні 8 ракетних та 74 авіаудари, — Генштаб
Українські військові під час виконання бойового завдання. Фото: Генштаб ЗСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Триває 472 доба героїчного протистояння українського народу проти збройної агресії РФ. Воїни ЗСУ стримують ворога, не дають йому захопити ще більше української території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України. 

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"Протягом минулої доби противник завдав 8 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", — йдеться у звіті.

Повідомляється, що є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Зруйновано та пошкоджено:

  • лікарню у місті Гуляйполе,
  • приватні житлові будинки міста Звягель Житомирської області,
  • пошкоджено будинок культури в Очакові Миколаївської області,
  • цивільна інфраструктура в Одеській області. 

У Генштабі також попереджають, що ймовірність ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

Нагадаємо, українські офіційні особи розповіли, що ЗСУ перейшли від оборонних до наступальних операцій на Бахмутському напрямку та просунулися на флангах міста на відстань від 200 метрів до майже двох кілометрів.

Аналітики повідомили, що з 4 червня українські війська досягли тактичних успіхів під час обмежених локалізованих контратак у західній частині Донецької області біля кордону Донецько-Запорізької області.

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