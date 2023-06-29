Враг за сутки нанес по Украине более 50 авиаударов, — Генштаб
Продолжаются 491 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Россия продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба ВСУ на утро 29 июня
Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Наша противовоздушная оборона уничтожила шесть дронов-камикадзе.
"Враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", — говорится в утреннем отчете Генштаба.
Также в Генштабе предупреждают о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.
Напомним, Силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, на южном фронте ВСУ преуспели на направлениях Новодаровка — Приютино и Новоданиловка — Работино.