Враг за сутки нанес по Украине более 50 авиаударов, — Генштаб

Воины ВСУ выполняют боевое задание. Фото: Генштаб ВСУ

Продолжаются 491 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против нашего государства. Россия продолжает убивать мирное население Украины и в дальнейшем игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Отчет Генштаба ВСУ на утро 29 июня

Сообщается, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Наша противовоздушная оборона уничтожила шесть дронов-камикадзе.

"Враг нанес 2 ракетных и 50 авиационных ударов, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди", — говорится в утреннем отчете Генштаба.

Также в Генштабе предупреждают о высокой вероятности нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины.

Напомним, Силы обороны Украины наступают на позиции российских оккупантов в трех направлениях. На Бердянском и Бахмутском направлениях ВСУ преуспевают и закрепляются на достигнутых рубежах. В частности, на южном фронте ВСУ преуспели на направлениях Новодаровка — Приютино и Новоданиловка — Работино.