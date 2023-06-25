Враг за минувшие сутки нанес по Украине более 50 ракетных ударов, — Генштаб
Продолжаются 487 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Воины ВСУ держат оборону и на нескольких участках фронта постепенно отвоевывают украинские территории.
Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Отчет Генштаба к утру 25 июня
Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.
Враг применил:
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр",
- 2 зенитные управляемые ракеты С-300,
- 3 дрона "Shahed".
Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты:
- 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
- одну крылатую ракету "Калибр",
- три ударных дрона "Shahed".
"Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог. В результате российской террористической атаки к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов. хозяйственные постройки, более 50 частных гражданских автомобилей", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Напомним, атака ЧВК "Вагнер" на высшее руководство вооруженных сил России в Ростове-на-Дону серьезно повлияет на боевые операции России в Украине. В этом городе размещены две критические для военной операции структуры: командный центр Южного военного округа, отвечающий за действия 58-й армии, участвующей в обороне против контрнаступления украинских сил на юге Украины, а также командный пункт Объединенной группировки войск России в Украине.