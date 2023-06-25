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Враг за минувшие сутки нанес по Украине более 50 ракетных ударов, — Генштаб

25 июня 2023 06:48
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг за минувшие сутки нанес по Украине более 50 ракетных ударов, — Генштаб
Крылатая ракета Калибр. Фото иллюстративное: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Продолжаются 487 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Воины ВСУ держат оборону и на нескольких участках фронта постепенно отвоевывают украинские территории.

Об этом говорится в утреннем отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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Сообщается, что за прошедшие сутки противник нанес ракетный удар по территории Украины.

Враг применил:

  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
  • 9 ракет Х-22, 2 ракеты морского базирования "Калибр",
  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300,
  • 3 дрона "Shahed".

Силами и средствами противовоздушной обороны сбиты:

  • 40 крылатых ракет Х-101/Х-555,
  • одну крылатую ракету "Калибр",
  • три ударных дрона "Shahed".

"Ракеты Х-22 российские террористы направили по городам Днепр и Кривой Рог. В результате российской террористической атаки к сожалению, есть погибшие и раненые гражданские люди, среди которых есть дети с телесными повреждениями средней степени тяжести, полностью разрушены и повреждены десятки частных жилых домов. хозяйственные постройки, более 50 частных гражданских автомобилей", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что за прошедшие сутки враг нанес 53 ракетных и 15 авиационных ударов, также совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Напомним, атака ЧВК "Вагнер" на высшее руководство вооруженных сил России в Ростове-на-Дону серьезно повлияет на боевые операции России в Украине. В этом городе размещены две критические для военной операции структуры: командный центр Южного военного округа, отвечающий за действия 58-й армии, участвующей в обороне против контрнаступления украинских сил на юге Украины, а также командный пункт Объединенной группировки войск России в Украине.

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