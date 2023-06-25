Ворог за минулу добу завдав по Україні понад 50 ракетних ударів, — Генштаб

Крилата ракета "Калібр". Фото ілюстративне: Google

Триває 487 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Воїни ЗСУ тримають оборону та на кількох ділянках фронту потроху відвойовують українські території.

Про це йдеться у ранковому звіті Генерального штабу Збройних Сил України.

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Повідомляється, що протягом минулої доби противник завдав ракетного удару по території України.

Ворог застосував:

40 крилатих ракет Х-101/Х-555,

9 ракет Х-22, 2 ракети морського базування "Калібр",

2 зенітні керовані ракети С-300,

3 дрони Shahed.

Силами та засобами протиповітряної оборони збито:

40 крилатих ракет Х-101/Х-555,

одну крилату ракету "Калібр",

три ударних дрони Shahed.

"Ракети Х-22 російські терористи спрямували по містах Дніпро та Кривий Ріг. Внаслідок російської терористичної атаки, на жаль, є загиблі та поранені цивільні люди, серед яких є діти з тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості, вщент зруйновано та пошкоджено десятки приватних житлових будинків, цивільні господарські споруди, понад 50 приватних цивільних автомобілів", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що протягом минулої доби ворог завдав 53 ракетних та 15 авіаційних ударів, також здійснив близько 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Нагадаємо, атака ПВК "Вагнер" на вище керівництво збройних сил Росії в Ростові-на-Дону серйозно вплине на бойові операції Росії в Україні. У цьому місті розміщено дві критичні для військової операції структури: командний центр Південного військового округу, що відповідає за дії 58-ї армії, яка наразі бере ключову участь в обороні проти контрнаступу українських сил на півдні України, а також командний пункт Об'єднаного угруповання військ Росії в Україні.