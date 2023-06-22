Підрив Чонгарського мосту: як це вплине на контрнаступ ЗСУ

Чонгарський міст. Фото: Соцмережі

Зранку 22 червня російські пропагандисти заявили про атаку на Чонгарський міст поблизу тимчасово окупованого півострова. Це унеможливило сполучення Херсонщини та Криму — окупанти змушені використовувати складніші маршрути для логістичних цілей. А от Збройним силам України блокування логістичної складової окупаційної армії лише на користь, але експерти не радять розслаблятися.

Що треба встигнути зробити через три дні, аби росіяни не вибралися з пастки, і як підрив Чонгарського моста вплине на хід війни та деокупацію двох регіонів, ексклюзивно для Новини.LIVE розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

Логістичні шляхи окупантів

"Звичайно, що підрив мосту — це добре, адже цей напрямок вважався найкоротшим. Через Армянськ — більша відстань. Завдання удару по Чонгарському мосту має певні ознаки блокування логістичної складової окупаційної армії. Самі окупанти визнають той факт, що будуть великі труднощі в забезпеченні окупаційних військ в Запорізькій та Херсонській областях", — сказав Снєгирьов.

На каналах пропагандистів вже з’явилася інформація, що сполучення з Кримом нині відбувається резервним маршрутом через Армянськ. Це ускладнить примусові процеси евакуації і головне — у росіян буде снарядовий голод.

"Російські війська, які зосереджені в Херсонській області, логістично досить сильно залежать від постачання з окупованого Криму. Якщо буде взято під контроль логістичні складові Чонгар і в районі Армянська, не виключаю повторення жесту доброї волі", — додав Снєгирьов.

Контрнаступ ЗСУ і нова "бавовна"

Експерт нагадав, що у 2022 році вже був удар по Чонгарському мосту. Ще тоді було зрозуміло, що для ЗСУ один з основних моментів ведення війни — завдання ударів по логістиці ворога.

"Наразі стоїть питання, що за наявності ракет Storm Shadow ми можемо тримати під вогневим контролем не тільки лівий берег Дніпра. Удар по мосту зараз унеможливить перекидання техніки на Запорізький напрямок, а в районі Оріхова унеможливить перекидання особового складу", — додав Снєгирьов.

За словами експерта, можливий і другий удар по мосту з боку ЗСУ. Адже відновити пошкодження росіяни можуть за тиждень, а це не вигідно для української армії.

Наслідки вибуху на Чонгарському мосту. Фото: Соцмережі

"Якщо будуть завдані удари не тільки по цьому мосту, а і по Кримському, росіяни опиняться у пастці. Блокування Чонгарського моста залежатиме від інтенсивного завдання ударів. Якщо ми будемо бити через 2–3 дні, то він припинить своє існування. Все залежатиме від ефективності ударів", — сказав Снєгирьов.

Сили окупанта

Якщо логістичні шляхи з Кримом перестануть працювати на російську армію, їм доведеться воювати тим складом і з тією технікою, яку вони мають на лівобережжі Дніпра. І сил, як вважає військовий експерт, буде достатньо для прикриття.

"Там три лінії оборони. Навіть за умовної присутності, цього достатньо для прикриття. Мовиться про тотальний характер мінування. Якщо брати російські джерела, то там близько 40 тисяч особового складу. Щодо кількості бронетехніки — невідомо. Але основне — відсутність постійного постачання насамперед паливно-мастильних матеріалів боєкомплекту призведе до снарядного голоду, не буде чим відповідати на вогонь ЗСУ. Це ускладнить позиції окупантів в моменті протидії контрнаступу ЗСУ", — підсумував експерт.

Як ми писали раніше, у ніч проти 22 червня у Криму стався вибух. Невідомі у Джанкої підірвали Чонгарський міст. Мережею почало ширитись відео моменту прильоту ракети.