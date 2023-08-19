Враг запустил "шахеды" на Запад: в нескольких областях угроза обстрела

"Шахед" путешествует по воздушному пространству. Фото: google.com

Ночью, 19 августа, воздушные силы предупреждают об угрозе удара "шахедов" в западных областях Украины. Таким образом, начавшаяся на Востоке воздушная тревога перекочевала к противоположной границе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 03:31. Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках в Житомирской области. Таким образом, цели РФ направляются на Запад.

Источник: t.me/kpszsu

Обновлено 03:34. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об опасности БПЛА в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновлено 03:39. "Еще одна группа враждебных БПЛА на севере Ровенской области! Движется вдоль границы в западном направлении" , - сообщают Воздушные силы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 04:07. "Шахеды" в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.

Источник: t.me/vanek_nikolaev

Обновляется...