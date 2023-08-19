Враг запустил "шахеды" на Запад: в нескольких областях угроза обстрела
Ночью, 19 августа, воздушные силы предупреждают об угрозе удара "шахедов" в западных областях Украины. Таким образом, начавшаяся на Востоке воздушная тревога перекочевала к противоположной границе.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Обновлено 03:31. Воздушные силы сообщают о вражеских беспилотниках в Житомирской области. Таким образом, цели РФ направляются на Запад.
Обновлено 03:34. Мониторинговый паблик "Николаевский Ванек" предупреждает об опасности БПЛА в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Ровенской областях.
Обновлено 03:39. "Еще одна группа враждебных БПЛА на севере Ровенской области! Движется вдоль границы в западном направлении" , - сообщают Воздушные силы.
Обновлено 04:07. "Шахеды" в Ровенской, Житомирской и Хмельницкой областях.
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