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Враг запустил "шахеды" на Запад: в нескольких областях угроза обстрела

19 августа 2023 02:28
обновлено: 04:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Враг запустил "шахеды" на Запад: в нескольких областях угроза обстрела
"Шахед" путешествует по воздушному пространству. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 19 августа, воздушные силы предупреждают об угрозе удара "шахедов" в западных областях Украины. Таким образом, начавшаяся на Востоке воздушная тревога перекочевала к противоположной границе.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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