Ворог запустив "шахеди" на Захід: в кількох областях загроза обстрілу
Вночі, 19 серпня, Повітряні сили попереджають про загрозу удару "шахедів" в західних областях України. Таким чином, повітряна тривога, яка розпочалася на Сході, перекочувала до протилежного кордону.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Оновлено 03:31. Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники в Житомирській області. Таким чином цілі РФ прямують на Захід.
Оновлено 03:34. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попередає про небезпеку по БпЛА в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях.
Оновлено 03:39. "Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області! Рухається вздовж кордону у західному напрямку", — повідомляють Повітряні сили.
Оновлено 04:07. "Шахеди" в Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.
Оновлюється...