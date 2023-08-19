Ворог запустив "шахеди" на Захід: в кількох областях загроза обстрілу

"Шахед" подорожує повітряним простором. Фото: google.com

Вночі, 19 серпня, Повітряні сили попереджають про загрозу удару "шахедів" в західних областях України. Таким чином, повітряна тривога, яка розпочалася на Сході, перекочувала до протилежного кордону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 03:31. Повітряні сили повідомляють про ворожі безпілотники в Житомирській області. Таким чином цілі РФ прямують на Захід.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлено 03:34. Моніторинговий паблік "Николаевский Ванек" попередає про небезпеку по БпЛА в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій та Рівненській областях.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлено 03:39. "Ще одна група ворожих БпЛА на півночі Рівненської області! Рухається вздовж кордону у західному напрямку", — повідомляють Повітряні сили.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:07. "Шахеди" в Рівненській, Житомирській та Хмельницькій областях.

Джерело: t.me/vanek_nikolaev

Оновлюється...