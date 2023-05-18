Враг нанес 90 ударов по Херсонской области, погибли люди, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

За прошедшие сутки, 17 мая, российские оккупационные войска 90 раз обстреляли Херсонскую область и три раза сам Херсон. В результате обстрелов погибли люди, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Ситуация в Херсоне и области

По словам Прокудина, по Херсонской области было выпущено 529 снарядов, а по Херсону восемь снарядов.

Российские военные силы наносят удары по жилым районам в регионе. Они поражают такие места как школьное здание и магазин в городской общине Херсона, электропередачи в поселковой общине Белозерского и госпиталь в районе Берислав.

В следствие обстрелов погибло трое людей, включая одного ребенка, а еще восемь людей, среди которых также один ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что 17 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что оккупанты ударили по больнице в Бериславе. Александр Прокудин опубликовал кадры разрушений после обстрелов.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько раз за сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсон и область. По его словам, лишь по Херсону было нанесено шесть ударов, а по Херсонской области 79 ударов.