Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Враг нанес 90 ударов по Херсонской области, погибли люди, — Прокудин arrow

Враг нанес 90 ударов по Херсонской области, погибли люди, — Прокудин

18 мая 2023 08:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Враг нанес 90 ударов по Херсонской области, погибли люди, — Прокудин
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

За прошедшие сутки, 17 мая, российские оккупационные войска 90 раз обстреляли Херсонскую область и три раза сам Херсон. В результате обстрелов погибли люди, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Ситуация в Херсоне и области

По словам Прокудина, по Херсонской области было выпущено 529 снарядов, а по Херсону восемь снарядов.

Российские военные силы наносят удары по жилым районам в регионе. Они поражают такие места как школьное здание и магазин в городской общине Херсона, электропередачи в поселковой общине Белозерского и госпиталь в районе Берислав.

В следствие обстрелов погибло трое людей, включая одного ребенка, а еще восемь людей, среди которых также один ребенок, получили травмы различной степени тяжести.

Напомним, что 17 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что оккупанты ударили по больнице в Бериславе. Александр Прокудин опубликовал кадры разрушений после обстрелов.

Также мы писали, что глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько раз за сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсон и область. По его словам, лишь по Херсону было нанесено шесть ударов, а по Херсонской области 79 ударов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас