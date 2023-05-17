Прокудин показал кадры после обстрела РФ по Херсонщине и назвал количество жертв

Председатель Херсонской облгосадминистрации Александр Прокудин. Фото: Александр Прокудин/Telegram

Сегодня, 17 мая, глава Херсонской ОВА сообщил, что оккупанты ударили по больнице в Бериславе. Александр Прокудин опубликовал кадры разрушений после обстрелов.

Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Обстрел Херсонщины

"Попали в реанимационное и центральные отделения. Из-за обстрела в медучреждении выбито около 60 окон и повреждены стены", — написал Александр Прокудин.

Также он добавил, что пациенты и работники больницы не пострадали.

Жертвы обстрела

"Страна террористов, агрессоров и военных преступников, которая завершит свой путь позором и трибуналом, сегодня унесла жизни маленького херсонца и двух взрослых", — написал глава Херсонской ОВА.

Российские военные днем, 17 мая, обстреляли Зеленовку. В результате атаки пострадали пять человек. Среди раненых был 5-летний мальчик. Мальчика сразу повезли в больницу попутным транспортом. Но спасти ребенка не удалось. Он погиб еще до приезда в больницу.

Трое взрослых и 16-летний подросток доставлены в больницы Херсона. Подросток находится в тяжелом состоянии, его оперируют. У 24-летнего мужчины ранение средней степени тяжести. Остальных двух госпитализированных мужчин спасти не удалось.

"Искренние соболезнования семьям погибших. Скорее выздоровление раненым", — сказал Александр Прокудин.

Напомним, что глава Херсонской ОВ Александр Прокудин рассказал, сколько раз в сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсон и область. По его словам, только по Херсону были нанесены шесть ударов, а по Херсонской области 79 ударов.

15 мая, оккупационные войска России совершили 80 обстрелов в Херсонской области. Кроме того, сам город Херсон был обстрелян 14 раз.

В воскресенье, 14 мая, враг 86 раз обстрелял Херсонскую область. Россияне выпустили 381 снаряд из разных военных средств, включая тяжелую артиллерию, танки, БПЛА и авиацию.