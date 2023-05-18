Ворог завдав 90 ударів по Херсонській області, загинули люди, — Прокудін

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Херсонська ОВА

Минулої доби, 17 травня, російські окупаційні війська 90 разів обстріляли Херсонську область і три рази сам Херсон. Внаслідок обстрілів загинули люди, серед них дитина.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, по Херсонщині було випущено 529 снарядів, а по Херсону вісім снарядів.

Російські військові сили завдають ударів по житлових районах у регіоні. Вони вражають такі місця як шкільна будівля та магазин у міській громаді Херсона, електропередачі у селищній громаді Білозерського та госпіталь у районі Берислав.

Внаслідок обстрілів загинуло троє людей, включаючи одну дитину, а ще вісім людей, серед яких також одна дитина, зазнали травм різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що 17 травня голова Херсонської ОВА повідомив, що окупанти вдарили по лікарні в Бериславі. Олександр Прокудін опублікував кадри руйнувань після обстрілу.

Також ми писали, що голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін розповів, скільки разів на добу російські окупаційні війська обстріляли Херсон та область. За його словами, лише по Херсону було завдано шість ударів, а по Херсонській області 79 ударів.