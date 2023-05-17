Прокудин рассказал, сколько раз РФ обстреляла Херсон за сутки

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, сколько раз за сутки российские оккупационные войска обстреляли Херсон и область. По его словам, лишь по Херсону было нанесено шесть ударов, а по Херсонской области 79 ударов.

Об этом сообщил Александр Прокудин.

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Обстрел Херсона

В течение последних 24 часов противник выпустил 406 снарядов из различных источников, включая тяжелую артиллерию, системы залпового огня типа "Град", боевые танки, беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Херсон подвергся шести атакам, в результате которых было запущено 26 снарядов.

Военные действия, проводимые российскими силами, привели к попаданию в жилые районы в разных населенных пунктах области, а также в автозаправочную станцию в Бериславском районе. В результате этих агрессивных действий со стороны России семь людей, включая трех детей, получили ранения.

Напомним, что 15 мая, оккупационные войска России совершили 80 обстрелов в Херсонской области. Кроме того, сам город Херсон был подвергнут обстрелу 14 раз.

Также мы сообщали, что 8 мая, украинский Генштаб написал, что оккупанты частично сворачивают свою деятельность в оккупированном Скадовске и в других населенных пунктах на левобережье Херсонщины. Сами же оккупанты объявили эвакуацию гражданских и начали мародерство.