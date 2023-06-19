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Враг снова ударил по Херсонской области, есть раненые

19 июня 2023 19:18
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Враг снова ударил по Херсонской области, есть раненые
Разрушены дома в Херсонской области. Фото: Херсонская областная государственная администрация
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Враг не прекращает наносить удары по Украине. Сегодня, 19 июня, не поздоровилось Бериславскому району Херсонской области. Там насчитали около десятка "прилетов".

Об этом сообщает Херсонская областная государственная администрация на своей странице в Facebook.

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В Херсонской областной государственной администрации сообщают, что больше всего досталось селу Бургунка Тягинской громады. Там повреждено по меньшей мере пять жилых домов и административное здание.

"60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний — легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что российские войска били по селу Шляховое Бериславской громады. Там также есть разрушения и раненые: повреждены два дома и тяжело ранена пенсионерка.

Напомним, Российская Федерация не хочет менять свои планы и хочет выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Враг подтянул свои силы и активно наступает на Лиманском и Купянском направлениях.

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