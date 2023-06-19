Ворог знову вдарив по Херсонщині, є поранені

Зруйновані будинки на Херсонщині. Фото: Херсонська обласна державна адміністрація

Ворог не припиняє завдавати удари по Україні. Сьогодні, 19 червня, непереливки було Бериславському району Херсонської області. Там нарахували близько десятка "прильотів".

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація на своїй сторінці у Facebook.

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У Херсонській обласній державній адміністрації повідомляють, що найбільше дісталося селу Бургунка Тягинської громади. Там пошкоджено щонайменше пʼять житлових будинків та адміністративну будівлю.

"60-річний чоловік отримав поранення середнього ступеня тяжкості, а 48-річний — легкі. Їх шпиталізували до найближчого медзакладу", — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що російські війська гатили по селу Шляхове Бериславської громади. Там такоє є руйнування і поранені: пошкоджено два будинки та тяжко поранена пенсіонерка.

Нагадаємо, Російська Федерація не хоче змінювати своїх планів і хоче вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Наразі для ворога це основний напрямок наступу. Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп'янському напрямках.