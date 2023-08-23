Гучні вибухи в Херсоні вночі 23 серпня: ворог обстрілює місто

Дым поднимается вверх после взрывов. Фото: google.com

Враг продолжает атаковать Украину ночью, 23 августа. Да, взрывы прогремели в Херсоне. Оккупанты обстреливают город с временно оккупированной территории.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 05:37. В Херсоне слышны мощные взрывы. По данным местных СМИ, в месте есть прилеты.

Источник: t.me/hueviyherson

Обновлено 05:51. В настоящее время во всех областях Украины, в частности в Херсоне, не объявлена воздушная тревога. Опасность традиционно сохраняется только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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