Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Вражеская атака на Херсон: громкие взрывы в городе arrow

Вражеская атака на Херсон: громкие взрывы в городе

23 августа 2023 05:36
обновлено: 05:43
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Гучні вибухи в Херсоні вночі 23 серпня: ворог обстрілює місто
Дым поднимается вверх после взрывов. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Враг продолжает атаковать Украину ночью, 23 августа. Да, взрывы прогремели в Херсоне. Оккупанты обстреливают город с временно оккупированной территории.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Читайте также:

Обновлено 05:37. В Херсоне слышны мощные взрывы. По данным местных СМИ, в месте есть прилеты.

Источник: t.me/hueviyherson

Обновлено 05:51. В настоящее время во всех областях Украины, в частности в Херсоне, не объявлена воздушная тревога. Опасность традиционно сохраняется только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Главные новости на 22 августа: план освобождения Крыма и закон о военной полиции

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз