Гучні вибухи в Херсоні вночі 23 серпня: ворог обстрілює місто

Вражеская атака на Херсон: громкие взрывы в городе
23 августа 2023 05:36
обновлено: 05:43
Дым поднимается вверх после взрывов. Фото: google.com
Враг продолжает атаковать Украину ночью, 23 августа. Да, взрывы прогремели в Херсоне. Оккупанты обстреливают город с временно оккупированной территории.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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Обновлено 05:37. В Херсоне слышны мощные взрывы. По данным местных СМИ, в месте есть прилеты.
Обновлено 05:51. В настоящее время во всех областях Украины, в частности в Херсоне, не объявлена воздушная тревога. Опасность традиционно сохраняется только в Луганской области и временно оккупированном Крыму.
Обновляется...