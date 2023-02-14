Вражеские войска продолжают обстреливать приграничья Черниговщины

Оккупанты ежедневно обстреливают территорию Украины

Захватчики не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Черниговской области. На этот раз под вражеским огнем был поселок Тимоновичи.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

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Сообщается, что украинские военные зафиксировали шесть минометных обстрелов 120 мм калибром в районе поселка Тимоновичи Черниговской области.

К счастью, потерь среди личного состава нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — рассказали в ОК "Юг".

Отметим, что сейчас самая горячая ситуация в Луганской области. Там россияне готовятся к ежесуточным мощным атакам. По словам главы Луганской ОВА, захватчики стянули в регион уже достаточно техники и личного состава, однако ВСУ готовы дать отпор врагу.

Кроме того, продолжаются обстрелы и в Харьковской области. Только за сутки оккупанты обстреляли почти два десятка населенных пунктов области. Так, в Волчанске, Дворечной и Купянске были повреждены жилые дома.

Кроме того, известно о поражении магазинов и витрин торговых павильонов, админздания Укртелекома.