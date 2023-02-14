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Вражеские войска продолжают обстреливать приграничье Черниговщины

14 февраля 2023 12:49
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Вражеские войска продолжают обстреливать приграничья Черниговщины
Оккупанты ежедневно обстреливают территорию Украины
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Захватчики не прекращают обстрелы приграничных населенных пунктов Черниговской области. На этот раз под вражеским огнем был поселок Тимоновичи.

Об этом сообщает пресс-служба оперативного командования "Юг".

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Сообщается, что украинские военные зафиксировали шесть минометных обстрелов 120 мм калибром в районе поселка Тимоновичи Черниговской области.

К счастью, потерь среди личного состава нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", — рассказали в ОК "Юг".

Отметим, что сейчас самая горячая ситуация в Луганской области. Там россияне готовятся к ежесуточным мощным атакам. По словам главы Луганской ОВА, захватчики стянули в регион уже достаточно техники и личного состава, однако ВСУ готовы дать отпор врагу.

Кроме того, продолжаются обстрелы и в Харьковской области. Только за сутки оккупанты обстреляли почти два десятка населенных пунктов области. Так, в Волчанске, Дворечной и Купянске были повреждены жилые дома.

Кроме того, известно о поражении магазинов и витрин торговых павильонов, админздания Укртелекома.

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