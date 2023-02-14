Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини

Окупанти щодня обстрілюють територію України

Загарбники не припиняють обстріли прикордонних населених пунктів Чернігівської області. Цього разу під ворожим вогнем було селище Тимоновичі.

Про це інформує пресслужба оперативного командування "Південь".

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Повідомляється, що українські військові зафіксували шість мінометних обстрілів 120 мм калібром у районі селища Тимоновичі, що у Чернігівській області.

На щастя, втрат серед особового складу немає.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", — розповіли в ОК "Південь".

Зазначимо, що наразі найгарячіша ситуація на Луганщині. Там росіяни готуються до щодобових потужних атак. За словами голови Луганської ОВА, загарбники стягли до регіону вже достатньо техніки та особового складу, однак ЗСУ готові дати відсіч ворогові.

Окрім того, тривають обстріли і на Харківщині. Лише за добу, окупанти обстріляли майже два десятки населених пунктів області. Так, у Вовчанську, Дворічній та Куп’янську були пошкоджені житлові будинки.

Крім того, відомо про ураження крамниць та вітрин торговельних павільйонів, адмінбудівлі Укртелекому.