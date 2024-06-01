Последствия атаки на Винницкую область 1 июня — пожар на критическом объекте

Сотрудники ГСЧС тушат пожар ночью. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие пока не обнаружены.

Об этом Сергей Борзов сообщает в Telegram.

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"В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры", — отметил Борзов.

По его словам, пострадавших нет, все экстренные службы работают на месте.

"Сейчас в сторону области двигаются "Калибры". До конца воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — подчеркнул глава ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Винницкой ОВА Сергея Борзова

Напомним, что в Винницкой области раздавались сильные взрывы в ночь на 1 июня около 02:20. Тогда области угрожали ударные БпЛА.

Также в Украине продолжается масштабная воздушная тревога по поводу опасности удара крылатых ракет. Ночью 1 июня взрывы раздавались в Запорожье, Киевской и Львовской областях.