Последствия атаки на Винницкую область 1 июня — пожар на критическом объекте

Вражеский удар по Винницкой области — в ОВА заявили о пожаре на критическом объекте
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие пока не обнаружены.
Об этом Сергей Борзов сообщает в Telegram.
Последствия атаки в Винницкую область 1 июня
"В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры", — отметил Борзов.
По его словам, пострадавших нет, все экстренные службы работают на месте.
"Сейчас в сторону области двигаются "Калибры". До конца воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — подчеркнул глава ОВА.
Напомним, что в Винницкой области раздавались сильные взрывы в ночь на 1 июня около 02:20. Тогда области угрожали ударные БпЛА.
Также в Украине продолжается масштабная воздушная тревога по поводу опасности удара крылатых ракет. Ночью 1 июня взрывы раздавались в Запорожье, Киевской и Львовской областях.
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