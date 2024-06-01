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Вражеский удар по Винницкой области — в ОВА заявили о пожаре на критическом объекте

1 июня 2024 04:27
обновлено: 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Последствия атаки на Винницкую область 1 июня — пожар на критическом объекте
Сотрудники ГСЧС тушат пожар ночью. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов заявил, что в результате падения обломков сбитого беспилотника загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры. Пострадавшие пока не обнаружены.

Об этом Сергей Борзов сообщает в Telegram.

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Последствия атаки в Винницкую область 1 июня

"В Винницкой области в результате падения обломков сбитого вражеского дрона загорелся пожар на объекте критической инфраструктуры", — отметил Борзов.

По его словам, пострадавших нет, все экстренные службы работают на месте.

"Сейчас в сторону области двигаются "Калибры". До конца воздушной тревоги находитесь в укрытиях!" — подчеркнул глава ОВА.

Последствия атаки в Винницкую область 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Винницкой ОВА Сергея Борзова

Напомним, что в Винницкой области раздавались сильные взрывы в ночь на 1 июня около 02:20. Тогда области угрожали ударные БпЛА.

Также в Украине продолжается масштабная воздушная тревога по поводу опасности удара крылатых ракет. Ночью 1 июня взрывы раздавались в Запорожье, Киевской и Львовской областях.

критическая инфраструктура
ПВО
война в Украине
воздушная тревога
обстрелы
беспилотники
Винницкая область
атака
війна

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