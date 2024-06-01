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Ворожий удар по Вінницькій області — в ОВА заявили про пожежу на критичному об'єкті

1 червня 2024 04:27
оновлено: 05:06
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня — пожежа на критичному об'єкті
Працівники ДСНС гасять пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі постраждалих не виявлено.

Про це Сергій Борзов повідомляє в Telegram. 

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Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня

"На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури", — зазначив Борзов.

За його словами, постраждалих немає, всі екстрені служби працюють на місці.

"Зараз в сторону області рухаються "Калібри". До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — наголосив очільник ОВА.

Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Нагадаємо, що в Вінницькій області лунали сильні вибухи в ніч проти 1 червня близько 02:20. Тоді області загрожували ударні БпЛА.

Також в Україні продовжується масштабна повітряна тривога у зв'язку з небезпекою удару крилатих ракет. Вночі 1 червня вибухи лунали в ЗапоріжжіКиївській та Львівській областях

критична інфраструктура
ППО
війна в Україні
повітряна тривога
обстріли
безпілотники
Вінницька область
атака
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