Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня — пожежа на критичному об'єкті

Ворожий удар по Вінницькій області — в ОВА заявили про пожежу на критичному об'єкті
Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі постраждалих не виявлено.
Про це Сергій Борзов повідомляє в Telegram.
Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня
"На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури", — зазначив Борзов.
За його словами, постраждалих немає, всі екстрені служби працюють на місці.
"Зараз в сторону області рухаються "Калібри". До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, що в Вінницькій області лунали сильні вибухи в ніч проти 1 червня близько 02:20. Тоді області загрожували ударні БпЛА.
Також в Україні продовжується масштабна повітряна тривога у зв'язку з небезпекою удару крилатих ракет. Вночі 1 червня вибухи лунали в Запоріжжі, Київській та Львівській областях.
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