Наслідки атаки на Вінницьку область 1 червня — пожежа на критичному об'єкті

Працівники ДСНС гасять пожежу вночі. Ілюстративне фото: ДСНС

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов заявив, що внаслідок падіння уламків збитого безпілотника зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Наразі постраждалих не виявлено.

Про це Сергій Борзов повідомляє в Telegram.

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"На Вінниччині внаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона зайнялась пожежа на об'єкті критичної інфраструктури", — зазначив Борзов.

За його словами, постраждалих немає, всі екстрені служби працюють на місці.

"Зараз в сторону області рухаються "Калібри". До кінця повітряної тривоги перебувайте в укриттях!" — наголосив очільник ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу голови Вінницької ОВА Сергія Борзова

Нагадаємо, що в Вінницькій області лунали сильні вибухи в ніч проти 1 червня близько 02:20. Тоді області загрожували ударні БпЛА.

Також в Україні продовжується масштабна повітряна тривога у зв'язку з небезпекою удару крилатих ракет. Вночі 1 червня вибухи лунали в Запоріжжі, Київській та Львівській областях.