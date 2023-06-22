Воины ССО показали, как вытащили раненого пехотинца из-под обстрела
Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ отразили атаку российских оккупантов. После этого они оказали помощь и эвакуировали раненных в этом бою коллег из Сухопутных войск.
Об этом сообщило на своей Facebook-странице командование Сил специальных операций ВС Украины.
Боевые действия на фронте
Одно из подразделений Сил спецопераций ВСУ выполняло боевое задание на одном из участков фронта.
При выполнении задачи ССОшникам пришлось вступить в огневой контакт с российскими оккупантами.
В то же время на этом участке фронта находились и военнослужащие одного из пехотных подразделений Вооруженных сил Украины.
Помощь товарищу
Несколько украинских пехотинцев получили в ходе этих боевых действий ранения.
Бойцы ССО, разобравшись с врагом, оказали первую медицинскую помощь коллегам из Сухопутных войск и транспортировали их в безопасное место.
Видео этого процесса было опубликовано на странице командования Сил спецопераций ВС Украины.
Напомним, что украинские военнослужащие Сил спецопераций взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации оккупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.