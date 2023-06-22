Воины ССО показали, как вытащили раненого пехотинца из-под обстрела

Процесс эвакуации раненого. Фото: скриншот

Военнослужащие Сил специальных операций ВСУ отразили атаку российских оккупантов. После этого они оказали помощь и эвакуировали раненных в этом бою коллег из Сухопутных войск.

Об этом сообщило на своей Facebook-странице командование Сил специальных операций ВС Украины.

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Боевые действия на фронте

Одно из подразделений Сил спецопераций ВСУ выполняло боевое задание на одном из участков фронта.

При выполнении задачи ССОшникам пришлось вступить в огневой контакт с российскими оккупантами.

В то же время на этом участке фронта находились и военнослужащие одного из пехотных подразделений Вооруженных сил Украины.

Помощь товарищу

Несколько украинских пехотинцев получили в ходе этих боевых действий ранения.

Бойцы ССО, разобравшись с врагом, оказали первую медицинскую помощь коллегам из Сухопутных войск и транспортировали их в безопасное место.

Видео этого процесса было опубликовано на странице командования Сил спецопераций ВС Украины.

Напомним, что украинские военнослужащие Сил спецопераций взяли в плен пятерых российских военных на подтопленном левобережье Херсонской области. Во время эвакуации оккупантов другие российские подразделения обстреляли украинские лодки.