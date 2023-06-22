Воїни ССО показали, як витягли пораненого піхотинця з-під обстрілу
Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили атаку російських окупантів. Після цього вони надали допомогу й евакуювали поранених у цьому бою колег із Сухопутних військ.
Про це повідомило на своїй Facebook-сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Бойові дії на фронті
Один із підрозділів Сил спецоперацій ЗСУ виконував бойове завдання на одній із ділянок фронту.
Під час виконання завдання ССОвцям довелося вступити у вогневий контакт із російськими окупантами.
В цей же час на цій ділянці фронту перебували й військовослужбовці одного з піхотних підрозділів Збройних сил України.
Допомога товаришу
Кілька українських піхотинців отримали під час цих бойових дій поранення.
Бійці ССО, розібравшись із ворогом, надали першу медичну допомогу колегам із Сухопутних військ і транспортували їх у безпечне місце.
Відео цього процесу було оприлюднене на сторінці командування Сил спецоперацій ЗС України.
Нагадаємо, що українські військовослужбовці Сил спецоперацій взяли в полон п’ятьох російських військових на підтопленому лівобережжі Херсонської області. Під час евакуації окупантів інші російські підрозділи обстріляли українські човни.