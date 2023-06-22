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Воїни ССО показали, як витягли пораненого піхотинця з-під обстрілу

22 червня 2023 11:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Воїни ССО показали, як витягли пораненого піхотинця з-під обстрілу
Процес евакуації пораненого. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Військовослужбовці Сил спеціальних операцій ЗСУ відбили атаку російських окупантів. Після цього вони надали допомогу й евакуювали поранених у цьому бою колег із Сухопутних військ.

Про це повідомило на своїй Facebook-сторінці командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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Бойові дії на фронті

Один із підрозділів Сил спецоперацій ЗСУ виконував бойове завдання на одній із ділянок фронту.

Під час виконання завдання ССОвцям довелося вступити у вогневий контакт із російськими окупантами.

В цей же час на цій ділянці фронту перебували й військовослужбовці одного з піхотних підрозділів Збройних сил України.

Допомога товаришу

Кілька українських піхотинців отримали під час цих бойових дій поранення.

Бійці ССО, розібравшись із ворогом, надали першу медичну допомогу колегам із Сухопутних військ і транспортували їх у безпечне місце.

Відео цього процесу було оприлюднене на сторінці командування Сил спецоперацій ЗС України.

Нагадаємо, що українські військовослужбовці Сил спецоперацій взяли в полон п’ятьох російських військових на підтопленому лівобережжі Херсонської області. Під час евакуації окупантів інші російські підрозділи обстріляли українські човни.

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