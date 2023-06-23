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Воины ССО показали, как уничтожают российскую технику на южном фронте

23 июня 2023 10:10
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воины ССО показали, как уничтожают российскую технику на южном фронте
Военнослужащие Сил специальных операций Украины. Фото: ВСУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На южном фронте уничтожают российскую технику воины 73-го морского центра ССО Украины. Для этого они используют ударные беспилотники.

Об этом сообщает Facebook-страница командования Сил спецопераций ВСУ.

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Подразделения Сил специальных операций ВСУ воюют против российских оккупантов на южном фронте.

В частности, там противостоят захватчикам воины 73-го морского центра ССО Украины.

Уничтожение российской техники

Воины ССО регулярно совершают операции, целью которых является уничтожение российской военной техники.

Для этого они используют ударные беспилотные летательные аппараты.

"Нашими птичками мы проводим постоянную аэроразведку местности, обнаруживаем объекты и уничтожаем технику и важные цели противника", — рассказал один из операторов беспилотников.

За несколько последних дней украинские защитники уничтожили восемь единиц российской техники.

Они обнародовали видеопроцесс ликвидации и последствий.

Напомним, вчера, 22 июня, воины ССО показали, как вытащили раненого пехотинца из-под обстрела.

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