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Воины ССО взяли в плен ушедшего на войну за амнистией рецидивиста

15 июня 2023 11:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Воины ССО взяли в плен ушедшего на войну за амнистией рецидивиста
Пленный россиянин. Фото: скриншот
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

После шести тюремных сроков российский оккупант решил выйти на свободу из-за участия в войне в Украине. Но на Донецком направлении он попал в плен к украинским защитникам.

Об этом сообщила Facebook-страница Командования Сил специальных операций ВСУ Украины.

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В плен во время штурма

Украинские воины Сил спецопераций взяли в плен трех российских оккупантов.

Это произошло на Донецком направлении во время одного из штурмов враждебных позиций.

Рецидивист, уставший

Во время допроса один из пленных оккупантов признался, что он рецидивист, попал на войну из мест лишения свободы, а вообще был осужден за различные преступления шесть раз.

Россиянин заявил, что он "устал сидеть" и решил з помощью участия в войне и возможной амнистии выйти из колонии на свободу.

Относительно того, за какое подразделение он воевал, оккупант подчеркнул, что он не является членом ЧВК "Вагнер" и другой "добровольческой" структуры, а попал на фронт через министерство обороны России.

"Воины ССО Украины напоминают российским оккупантам, что попасть в плен для них — это единственная возможность выжить. Конечно, если успеют", — подчеркнуло командование Сил спецопераций Украины.

Напомним, что в мае в районе Бахмута росийского оккупанта взял в плен украинский дрон.

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